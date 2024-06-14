İş adamına silahlı saldırı! Sokak ortasında kanlar içinde kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibi Cemal K., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan iş adamı ise hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak'taki turizm firmasında ismi öğrenilemeyen şahıs, tabanca ile turizm firmasının sahibi Cemal K.'ye ateş ederek kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vurulan Cemal K. kanlar içinde kalırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemal K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsın Cemal K.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi.