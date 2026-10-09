İş adamları İBB'deki kirli çarkı ifşa etti: Rüşvet vermeden paranı alamazsın!

İş adamları, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkını bir bir anlattı. İddiaya göre belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyenler, haraç vermek zorunda kalmış. Kiminden 229 milyon TL, kiminden yaklaşık yarım milyar TL değerinde iki villa alınmış.

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sürüyor. 95'inci duruşmada önemli meblağlar ortaya saçıldı. Sarıyer'deki 480 milyon TL değerindeki iki villayı İmamoğlu İnşaat'a devreden iş adamı Ali Nuhoğlu, İSKİ borçlarına karşı bunun kendisine dayatıldığını belirterek "Ekonomik açmazda, büyük bir krizde işinizi çözmek için mecburen o tarz şeylere giriyorsunuz. İlişkiyi iyi tutmak için bunu yaptık. İmamoğlu'nun da bilgisi vardı" dedi.

Nuhoğlu, rüşvete aracılık etmekle suçlanan iş adamı Fatih Keleş'e gönderdiği 4,8 milyon dolar hakkında ise "Ödemeleri devam eden işlerimde sorun yaşamamak, alacaklarımda aksaklık olmaması için bu parayı yolladım" ifadelerini kullandı. Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş'in de örgüt içinde bir aktör olduğunu belirtti.

HARACA BAĞLAMIŞLAR

Bir başka iş adamı Ahmet Sari de benzer itiraflarda bulundu. Sari, İBB ile yaptığı işlerin alacaklarını tahsil edebilmek için Fatih Keleş ile İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'a toplam 229 milyon TL rüşvet verdiğini anlattı. Sari, ödemeleri haraç olarak nitelendirdi. Yıldız’a yaptığı ödemelerin telefon görüşmelerinin ardından şoförler aracılığıyla teslim edildiğini dile getiren Sari "Fatih Keleş’e ise Bakırköy ile Florya’daki iki ayrı adrese götürdüm" diye konuştu.

MURAT ONGUN'A 10 MİLYON TL ÇEK

Etkin pişmanlıktan yararlanan reklamcı Cüneyt Yakut ise Boğaziçi’ndeki bir yapı için İBB Harita Mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner’e yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar, alt taşeron olarak Kültür AŞ ya da Medya AŞ’den aldığı reklam işi karşılığında tutuklu sanık Murat Ongun’a rüşvet olarak 10 milyon TL’lik çek verdiğini söyledi. Bunun üzerine soru sormak isteyen Ongun ile Yakut arasında sert tartışma yaşandı. Yakut, “Murat Ongun, ben burada konuşsam senin için zor olur” dedi.

Ongun ile ilgili yeminli ek bir ifade vermek istediğini söyleyen Cüneyt Yakut “Firari sanık Emrah Bağdatlı ile beraber bir çark kurup sektörü haraca bağladılar. Beraber ihaleler organize edip alt faturalarla para indirdiler. Acarkent’te nasıl oturuyor? Murat Ongun ne olduğunu herkes biliyor” açıklamasında bulundu. Bu sözler üzerine tutuklu Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de “Arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş” diyerek Ongun’a tepki gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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