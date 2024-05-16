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İşe gitmek için yola çıktı, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Halkalı, Kadın Cinayeti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Küçükçekmece'de işine gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan saldırgan aranıyor.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde işe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Y., Bahar Kaban'a ateş etti.

Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

22 Haziran'da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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