İSKİ'nin kasasından İBB'ye milyarlar akmış: Borç verme gideri 27 kat arttı...

İSKİ’nin İBB’ye borç verme gideri bir yılda 626 milyondan 17 milyar liraya çıktı. Tahsil edilemeyen alacak ise 20,3 milyar liraya ulaştı.

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Yüksek su faturalarıyla gündeme gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) kaynak aktardığı iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde konuşan AK Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, 2025 yılı Sayıştay raporundaki bulgulara dikkati çekerek İSKİ ile İBB arasındaki mali işlemleri gündeme taşıdı.

Kant, İSKİ’nin borç verme giderinin 2024’te 626 milyon lirayken 2025’te 17 milyar 38 milyon liraya yükseldiğini, yıl sonunda İBB’den tahsil edilemeyen alacağın ise 20 milyar 307 milyon liraya ulaştığını belirtti. İBB adına düzenlenen su faturalarından doğan 2 milyar 190 milyon liralık alacağın 412 milyon lirasının çevre temizlik vergisinden mahsup edildiğini, kalan 1 milyar 778 milyon liranın ise borç verme hesabına aktarıldığını ifade eden Kant “İSKİ, İstanbul’un altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için mi var, yoksa Büyükşehir Belediyesinin finansman yükünü taşımak için mi?” diyerek belediye yönetiminden açıklama istedi.

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HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI?

İstanbul’da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarının 3,2 milyon metreküp seviyesinde olduğunu ifade eden Kant, atık su arıtma yatırımlarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

2025 yılı başında kamuoyuna yansıyan verilere göre İstanbul’daki atık suların yaklaşık yüzde 34’ünün ileri biyolojik arıtmadan geçirildiğini belirten Kant, Marmara Denizi’nin korunması açısından azot ve fosfor gideriminin önemine dikkati çekti.

Kant, 2019 öncesinde İstanbul’da bulunan 90 arıtma tesisinin 87’sinin AK Parti döneminde yapıldığını, son 7 yılda ise kente 3 yeni tesis kazandırıldığını öne sürdü.

İSKİnin kasasından İBBye milyarlar akmış: Borç verme gideri 27 kat arttı...

2019 yılında iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesini de gündeme getiren Kant, bölgedeki atık suların başka tesislere taşınmasının enerji, bakım ve işletme maliyetlerinin açıklanmasını istedi.

Kant “Silahtarağa’nın yapılmasının pahalı olduğunu söylediniz. Peki, yapılmamasının İstanbul’a maliyetini hesapladınız mı?” ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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