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İsrail Batı Şeria'yı ilhak kararını onayladı! Türkiye'den "Hükümsüzdür" tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail Batı Şeria&#039;yı ilhak kararını onayladı! Türkiye&#039;den &quot;Hükümsüzdür&quot; tepkisi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail meclisinde Batı Şeria’nın ilhakını öngören tasarının oylandığı oturumda 120 milletvekilinden 71’i "evet" oyu kullanırken, 13’ü "hayır" oyu kullandı. Dışişleri Bakanlığı karara "Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır" sözleri ile tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamasına ilişkin, "Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlık, İsrail Meclisinde, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik atılan adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İsrail Meclisinde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsünün, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibaret olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin şiddet politikalarının ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabalarının her geçen gün yeni krizlere yol açtığı, uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı İsrail’in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir."

İsrail Batı Şeria'yı ilhak kararını onayladı! Türkiye'den

İSRAİL MECLİSİ, OY ÇOĞUNLUĞUYLA HÜKÜMETİ İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMEYE ÇAĞIRDI

İsrail Meclisi, bugün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edilmişti.

İsrail Batı Şeria'yı ilhak kararını onayladı! Türkiye'den

İSRAİL'İN İLHAK ETMEYİ ARZULADIĞI FİLİSTİN TOPRAĞI: İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki varlığı uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçen kararlara göre, İsrail'in savaşla elde ettiği bu toprakları ilhakı reddediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik adımlarını daha da artırdı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinin raporuna göre, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprak gaspı 2025'in ilk üç ayında 2024'ün toplamını geçti.

Uluslararası hukuka göre, işgalci niteliğindeki İsrail'in işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını nakletmesi ya da burada yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmesi yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler, sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü savunarak İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesi ve Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini dile getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Yasa dışı yerleşimlerde yaşayan bu İsrailliler, İsrail kanunlarına tabi tutuluyor. Buna karşın Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail ordusunun işgali altında yaşıyor ve İsrail askeri yönetimine maruz kalıyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktaları, yol kapatmaları, Filistin beldelerine yönelik baskınları Filistinliler için hayatı dayanılmaz kılıyor. Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da Filistinlilerin maruz kaldığı diğer bir şiddet unsurunu oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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