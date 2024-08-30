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İsrail ordusu Tulkerim'i yıkım bırakarak terk etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail ordusu Tulkerim&#039;i yıkım bırakarak terk etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail ordusu 48 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildi.

İsrail ordusunun, 48 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinden çekildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, arkasında 5 ölü, çok sayıda yaralı ve alt yapıda büyük bir tahribat bıraktıktan sonra Tulkerim kentinden çekildi.

İsrail ordusu Tulkerim'i yıkım bırakarak terk etti - 1. Resim

Buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca anayolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden İsrail güçleri, elektrik direklerini söktü, evleri yıktı ve araçları kullanılmaz hale getirdi.

İsrail güçleri dün de Tubas'taki el-Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saat sonra çekilmişti.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "II. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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