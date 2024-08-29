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ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria&#039;da Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıktı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Gazze'de Filistinlileri hedef alan İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik adımlarına karşı çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Filistinlileri yerinden etme planının askıya alınması bekleniyor.

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail'in, buradaki Filistinlileri yerlerinden etmesine karşı olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir sözcü, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin sorusunu cevapladı.

Sözcü, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi fikrini reddediyoruz ancak hassas terörle mücadele operasyonları sırasında sivillerin hayatını korumak için bazı durumlarda yerel tahliye emirlerinin gerekli olabileceğini kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Batı Şeria'daki terörist faaliyetlerle mücadeleyi de içeren güvenlik ihtiyaçlarını" tanıdıklarını kaydeden sözcü, aynı zamanda İsrail'i, Batı Şeria'da sivilleri korumak için tüm tedbirleri almaya çağırdı. Sözcü ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da "istikrarın korunması" konusunda endişeli olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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