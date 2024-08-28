İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilerin Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da öldürülmesi gerektiğini savundu. Yaptıkları soykırımın üstünü örtmek için "Bu bir savaş' ifadelerini kullanan Katz, İran'ı da hedef aldı.

İsrail ordusunun gece Batı Şeria’da 10 Filistinli’yi öldürmesinin ardından Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesini gündeme getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ KATLİAM İSTİYOR

Olayların ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu sözlere tepki gösterdi. Çelik X hesabından şunları yazdı: "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok.

Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

İSRAİL'İN GAZETECİ KATLİAMI DA SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Menazil Medya Şirketi'nde çalışan gazeteci Muhammed Abdulfettah Abdurabbu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 172'ye yükseldiği bildirildi.