Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi

İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria&#039;daki sivil Filistinlilerin de Gazze&#039;deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilerin Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da öldürülmesi gerektiğini savundu. Yaptıkları soykırımın üstünü örtmek için "Bu bir savaş' ifadelerini kullanan Katz, İran'ı da hedef aldı.

İsrail ordusunun gece Batı Şeria’da 10 Filistinli’yi öldürmesinin ardından Dışişleri Bakanı Katz, halkın Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesini gündeme getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi - 1. Resim

İSRAİLLİ BAKAN KATZ KATLİAM İSTİYOR

Olayların ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.

İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi - 2. Resim

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu sözlere tepki gösterdi. Çelik X hesabından şunları yazdı: "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: “Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok. 

Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi - 2. Resim

İSRAİL'İN GAZETECİ KATLİAMI DA SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Menazil Medya Şirketi'nde çalışan gazeteci Muhammed Abdulfettah Abdurabbu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 172'ye yükseldiği bildirildi.

İsrailli Bakan Yisrael Katz Batı Şeria'daki sivil Filistinlilerin de Gazze'deki gibi katledilmesi gerektiğini söyledi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'ye büyük gelir! Çay ihracatından milyonlarca kazanç sağlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail İHA saldırısıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu - Dünyaİsrail İHA saldırısıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı vurduABD'de sivrisinek alarmı! 1 kişi öldü - DünyaSivrisineğin ısırdığı kişi hayatını kaybettiKızıldeniz'de 5 gündür yanan Yunan petrol tankeri tehlike saçıyor! 1989'daki facianın 4 kat fazlası olabilir - DünyaPetrol tankeri 5 gündür yanıyorErmenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - DünyaErmenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtıKuzey Kore lideri Kim Joung-Un'dan yeni talimat: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın - DünyaKuzey Kore liderinden "Topçu silahlarıyla donatın" talimatı!Shanshan Tayfunu Japonya'da üst düzey alarma sebep oldu: 192 uçuş iptal - DünyaJaponya'da üst düzey alarm: 192 uçuş iptal
Sonraki Haber Yükleniyor...