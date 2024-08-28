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İsrail İHA saldırısıyla Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail İHA saldırısıyla Suriye&#039;nin başkenti Şam&#039;ı vurdu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'nun askerleri, Lübnan ve Suriye'yi de vuruyor. İsrail'in son olarak İHA saldırısı ile Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldığı belirtildi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait bir İHA'nın, Şam-Beyrut yolunda seyir halindeki bir aracı hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail ve Suriye yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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