İsrail yeni pusu için PKK ininde

13 Ocak 2024 05:26 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 05:36

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Batı’nın desteğini arkasına alan PKK/YPG, yerel seçimler öncesi toplumu sokağa dökmek için sınır ötesindeki üslerimize saldırı planları yapıyor. Terör lobisinin ajandasında 31 Mart yerel seçimlerini sabote etmek ve seçim öncesi ve sonrasında Türk sokağını hareketlendirmek var.

PKK’ya Irak ve Suriye’de Türk üslerine saldırı talimatı veren terör ittifakı, bu amaç için terör örgütüne, sızma için özel kamuflaj, dijital dürbünlerle birlikte top ve füze bataryaları verdi. Saldırı alanlarına ciddi miktarda silah, terörist ve cephane sevk edildi.

Irak’ta Zap, Hakurk, Metina, Gara; Suriye’de ise Ayn İsa, Resul Ayn, Tel Abyat, Münbiç ve Tel Rıfat aksında Mehmetçiğin bulunduğu noktalar öncelikli hedefler. Teröristlerin, aynı anda birçok noktaya top ve füzelerle saldırıp panik oluşturmak ardından da sızma, intihar eylemleri ile kayıpları artırmak istediği rapor ediliyor.

GAZZE İÇİN MİSİLLEME

Gazze’de belirlediği hedeflere ulaşamayan İsrail diğer yandan uluslararası mahkemelerde yaptığı soykırımın hesabını vermeye başladı. Netanyahu yönetimi Türkiye’de ortalığı karıştırmak için görevlendirdiği MOSSAD ajanlarının kıskıvrak yakalanmasının intikamını almak için PKK’yı devreye soktu.

Suriye’de eğitilen militanları bir kez daha sahaya süren İsrail ve müttefikleri, PKK’ya çizilen yeni stratejinin lojistik, taktik, cephane boyutunu da doğrudan yönetiyor. MİT’in ajan operasyonu ile dünyaya rezil olan İsrail, 5 subayını K.Irak’a gönderip, teröristlere SİHA ve füzelere karşı sinyal bozma eğitimi verdi.

İsrail’in hamleleri, Gazze soykırımı ile ilgili süren davaya paralel diplomasi alanında en etkin faaliyetleri yürüten Türkiye’yi saf dışı etme girişimi olarak yorumlanıyor. PKK’nın terör eylemlerine umut bağlayan İsrail, emeline ulaşması durumunda yurt içinde kaos üreterek halkı sokağa dökmek istiyor.

YENİ TÜNELLER YAPIYORLAR

Terör örgütünün şok eylem planında tünel ve mağaralar önemli yer tutuyor. Irak ve Suriye’de yeni tüneller kazarak belirlenen hedeflere sızma ve sabotaj mesafesini kısaltmaya çalışan hainler, özellikle Irak’taki üslere yakın mevzi elde etme maksadıyla yeni tüneller inşa ediyor. Mağaralara yüklü miktarda saldırı malzemesi depolanıyor. Suriye ayağında ise Ayn İsa, Menbiç, Resulayn, Tel Rıfat’taki askeri noktalara yaklaşmak için yer altından yeni bağlantılar kazılıyor.