Soykırım, organ kaçakçılığı, pedofili... Her pislikte siyonist eli

10 Ocak 2024 04:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 05:01

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Yıllardır İsrail ve Batılı ülkelerin desteği ile faaliyet yürüten karanlık ağlar bir bir ifşa oluyor. Çok sayıda siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından isminde karıştığı Epstein adası skandalı özellikle çocuklar üzerinden sergilenen sapık ilişki ağını gün yüzüne çıkardı. New York Polis Teşkilatı eski Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım, suçun küresel nitelik arz ettiğini ve MOSSAD merkezli ağın özellikle savaş, deprem ve fakirliği kullanarak her yıl binlerce çocuğu kaçırıp kirli emellerine alet ettiğini söyledi.

HER YIL BİNLERCE ÇOCUK KAÇIRILIYOR

BM verilerine göre son 10 yıllık dönemde çocuk kaçırma oranının en yüksek olduğu ülkeler Suriye, Irak, Somali, Kongo, Burkina Faso ve Çad olarak sıralanıyor. Suriye merkezli İnsan Hakları Ağı, savaş sebebiyle Suriye içerisinde kaçırılan binlerce çocuk olduğu bilgisini paylaştı. Kurum yöneticilerinden Abdullah Bessam “Biz kurum olarak kız- erkek karışık 3.105 çocuğun kaçırıldığını tespit edebildik. Bu sayı sadece bizim tüm kaydedebildiğimiz. Hiçbir kayıt alınamayan binlerce çocuktan hiçbir iz kalmadı. Özellikle Batı ülkelerine göçen ailelerin birçoğu çocuğunu kaybetti” dedi. Başta Almanya olmak üzere Avrupa, Avustralya ve ABD’de kaybolan Suriyeli çocuk sayısının 40 bini aştığı belirlendi. Irak makamları ise son 10 yılda kaçırılan çocuk sayısının 35 binden fazla olduğunu belirtiyor. Gazetemize bilgi veren Filistinli yetkililer sadece 7 Ekim’den bu yana kaybolan, hiçbir izine ulaşılamayan çocuk sayısının 2 bini aştığını ifade etti. Uluslararası araştırmalar, kaçırılan çocuklardan yalnızca 4’te birinin evlatlık edinmek isteyen ailelere verildiğini geri kalanların pedofili sapkınlığı, organ ticareti ve gençlik iksiri olarak görülen kanları için istismar edildiğini rapor ediyor.

MOSSAD’IN ŞANTAJ APARATI

Gazze katliamına batılı ülkelerin verdiği desteğe vurgu yapan New York Polis Teşkilatı eski Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım “Bunlar daha kirli ağın en küçük parçası. MOSSAD yıllardır bu ve benzeri sapkınlıklar üzerinden olağanüstü bir şantaj aparatı kurdu. Dünya siyasetine yön veren birçok kişi bu tuzağa düştü. Son Gazze faciasına karşı Batı’da oluşan siyonist destekçisi tutum şantajın açık bir göstergesi. Birçok Batılı yönetici ya da kritik mevki işgal eden şahıs bu suç dosyalarında yer alıyor. Şu ana dek 900 sayfalık bir rapor hazırlandı. Epstein’de işlenen suçlara karışan 3 bin kişinin görüntü ve bilgi dosyası kayıp. Şu an bunlara ulaşılmaya çalışılıyor. Olayın görünen yüzü eski bir İsrail askeri ve istihbaratçısı olan Jeffrey Epstein ancak asıl aktör, siyonist medya patronu Rupert Maxwel’dir. Ehud Barak ve MOSSAD projenin bir diğer arka plan unsurları” dedi. Çocuk ticaretinin 150 milyar dolarlık endüstri boyutu kazandığını hatırlatan Yıldırım, bu noktada ilginç bir bilgi daha verdi ve Epstein skandalı ile ilgili ilk sızıntının CIA ya da FBI’den değil Pentagon’dan geldiğini ve Arie Ben Menahşe adlı MOSSAD ajanının da skandalı doğruladığını kaydetti. Yıldırım “Buna gerekçe olarak da İsrail odaklı askerî yapılanma ve stratejiden Pentagon içerisinde ciddi rahatsızlık duyuluyor. ABD’yi bu bataklıktan kurtarmak isteyen irade bu sapkın ağı patlattı” diye konuştu.

FELAKETİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR

Erhan Yıldırım şöyle devam etti: İsrail-MOSSAD güdümlü yapıların savaş, sel ve deprem gibi felaketleri fırsat olarak görüyorlar. Batılı partnerleri ile birlikte hareket eden bu karanlık odaklar Haiti depreminde 30 bin çocuğu kaçırdılar. O dönem özellikle Hillary Clinton Vakfı ve benzer kuruluşlar özel bir misyona ifa etti. Bu körpe bedenler organ ticareti, gençlik tedavisi ve pedofili gibi aşağılık suçlara kurban edildi. Bizim 2023 depreminde de sahaya indiler. Herkesin gördüğü Hataylı çocuğun Hollanda’da ortaya çıkışı başka ne ile izah edilebilir? Yetkili merciler çok erken harekete geçmese o ilk 3 gün binlerce çocuğu kaçırmayı planlıyorlardı. Her yerde taşeronları var ve özellikle terör gruplarını etkin bir biçimde kullanıyorlar.