İsrail ve ABD'den peş peşe Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail güçlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi hakkında yaptığı açıklamada büyük olasılıkla doğrudan ve kasıtlı olmayan bir şekilde IDF'nin açtığı ateşin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise "Hem sebepsiz hem de haksız" ifadelerine yer verildi.

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail ordusunun hedefi olan Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak katledilmişti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, IDF, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin incelemenin bulgularına işaret ederek, Eygi'nin 'büyük olasılıkla' doğrudan ve kasıtlı olmayan bir şekilde IDF'nin açtığı ateşin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. IDF, İsrail'in otopsi yapılması talebinde bulunduğunu bildirdi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Eygi'nin ölümüne ilişkin şunları söyledi:

(Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi)Hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli

OLAYIN GEÇMİŞİ

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları savunucusuydu. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.