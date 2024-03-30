İstanbul, Ankara, İzmir'de kim kazanacak? Ünlü anketçi canlı yayında cevap verdi

Türkiye 24 saat sonra sandık başına gidiyor... Seçmenin İstanbul, Ankara, İzmir'de nasıl bir karar vereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat son anket sonuçlarına ilişkin TGRT Haber canlı yayında değerlendirme yaptı.

Yerel seçimlere 24 saatten az bir süre kaldı.... 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenin nasıl bir karar vereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, seçim yarışına dair son değerlendirmede bulundu.

TGRT Haber'de yazarımız Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat şunları söyledi:

İSTANBUL BIÇAK SIRTI, ANKARA VE İZMİR'DE İSE....

"İstanbul bıçak sırtı görünüyor. Ankara'da Mansur Yavaş ciddi şekilde önde. AK Parti İzmir'de oyları artırdı ama CHP kazanacak gibi."

AK PARTİ URFA'DA ÖNDE, ORDU İSE ÇEKİŞMELİ

"Seçmen kendine yakın gördüğüne yönelecektir. AK Parti Şanlıurfa'da önde gözüküyor. Ordu'da ise çok çekişmeli bir yarış var. Ordu'da Enver Yılmaz rüzgarı görünüyor. Yeniden Refah'ın Yozgat'taki oy oranında bir artış olacak gibi görünüyor. Muğla'da AK Parti ciddi bir oy artışı yaşayacak fakat CHP rahat gibi...