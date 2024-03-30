Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > İstanbul, Ankara, İzmir'de kim kazanacak? Ünlü anketçi canlı yayında cevap verdi

İstanbul, Ankara, İzmir'de kim kazanacak? Ünlü anketçi canlı yayında cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 24 saat sonra sandık başına gidiyor... Seçmenin İstanbul, Ankara, İzmir'de nasıl bir karar vereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat son anket sonuçlarına ilişkin TGRT Haber canlı yayında değerlendirme yaptı.

Yerel seçimlere 24 saatten az bir süre kaldı.... 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmenin nasıl bir karar vereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, seçim yarışına dair son değerlendirmede bulundu. 

TGRT Haber'de yazarımız Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat şunları söyledi:

İSTANBUL BIÇAK SIRTI, ANKARA VE İZMİR'DE İSE....

"İstanbul bıçak sırtı görünüyor. Ankara'da Mansur Yavaş ciddi şekilde önde. AK Parti İzmir'de oyları artırdı ama CHP kazanacak gibi."

AK PARTİ URFA'DA ÖNDE, ORDU İSE ÇEKİŞMELİ

"Seçmen kendine yakın gördüğüne yönelecektir. AK Parti Şanlıurfa'da önde gözüküyor. Ordu'da ise çok çekişmeli bir yarış var. Ordu'da Enver Yılmaz rüzgarı görünüyor. Yeniden Refah'ın Yozgat'taki oy oranında bir artış olacak gibi görünüyor. Muğla'da AK Parti ciddi bir oy artışı yaşayacak fakat CHP rahat gibi...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem: İşte ilk veriler... - GündemAFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem: İşte ilk veriler...Yaşlı adamın yıllarca biriktirdiği altını çaldılar! Kendisini "polisim" diyerek tanıtan dolandırıcılar yakalandı - GündemYaşlı adamın yıllarca biriktirdiği altını çaldılar! Kendisini "polisim" diyerek tanıtan dolandırıcılar yakalandıİstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Gündemİstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldıSiirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 yaralı - GündemSiirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 yaralıSıcaklar Afrika'dan yola çıktı! Yaz havasına geçiyoruz, sivrisineklere dikkat - GündemYaz havasına geçiyoruz, sivrisineklere dikkatİmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Hüseyin Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı - Gündemİmamoğlu'na yakın ismin ifadesi ortaya çıktıSolingen'deki kundaklama faciasından kurtulan Türkler anlattı: Faillerin bulunmasını istiyoruz - Gündem'Çığlıklar aklımızdan çıkmıyor, failler bulunsun'Küçük çocuğuna tır kullandırıp o anları paylaştı! Cezasız kalmadı - GündemKüçük çocuğuna tır kullandırıp bir de o anları paylaştıErdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: Fırsatçıların ahlaksız söylemlerine prim vermeyin - Gündem"Fırsatçıların ahlaksız söylemlerine prim vermeyin"Filozof Ramazan cinayetinde iddianame tamamlandı! Katil zanlısına müebbet talebi - GündemFilozof Ramazan cinayetinde iddianame tamamlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...