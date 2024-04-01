İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen oldu! 3 Büyükşehir’de büyük fark

AK Parti’nin beklentilerin altında oy aldığı İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adayları yarıştan fark atarak çıktı. İzmir’de de beklendiği gibi CHP kazandı. İstanbul’da İyi Parti ve DEM Parti seçmeninin neredeyse blok hâlde Ekrem İmamoğlu’na yöneldiği görüldü.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - AK Parti’nin beklentilerin altında oy aldığı İstanbul ve Ankara’da CHP’nin adayları yarıştan fark atarak çıktı. İzmir’de de beklendiği gibi CHP kazandı.

FARK 10 PUANI BULDU

İstanbul’da İyi Parti ve DEM Parti seçmeninin neredeyse blok hâlde Ekrem İmamoğlu’na yöneldiği görüldü. AK Parti İstanbul’da 2019 rakamlarının da altına geriledi. İyi Parti’nin oy oranı, bindelik dilimlerde kaldı. DEM Parti ise ancak yüzde 2 civarında oy aldı. DEM Parti (Yeşil Sol), 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde İstanbul’da yüzde 8’in üzerinde oy almıştı. DEM’in adayı Meral Daniş Beştaş’a verilen oylar bu kez yüzde 2 civarında kaldı. Bu durumda, DEM Parti’den yüzde 6, İyi Parti’den ise 14 Mayıs’ta aldığı yüzde 9’a yakın oyun neredeyse tamamı İmamoğlu’na gitmiş oldu. Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum’a 10 puan civarında fark attı.

13 PUAN KAYBEDİLDİ

Ankara’da ise AK Parti dâhil tüm partiler Mansur Yavaş’ın kazanmasına kesin gözüyle bakıyordu. Beklentiler dâhilinde Yavaş, en yakın rakibi AK Parti’nin adayı Turgut Altınok’a 20 puandan fazla fark attı. AK Parti 2019 seçimlerinde Ankara’da yüzde 47’den fazla oy almıştı. Dünkü seçimlerde AK Parti’nin oy oranı yüzde 35’lere geriledi. Mansur Yavaş ise, 2019’da yüzde 50 civarında aldığı oyunu yüzde 58’lere çıkardı.

CHP İZMİR’DE DÜŞÜŞTE

İzmir’de de beklendiği gibi ipi yine CHP göğüsledi. AK Parti’nin adayı Hamza Dağ, 2019’daki oy oranını korumasına rağmen, yarışı kazanamadı. CHP seçimi kazanmasına rağmen 2019’a göre 10 puan civarında oy kaybına uğradı.

ÇOĞUNLUK CHP’DE

İstanbul ve Ankara’da ilk gelen sonuçlara göre CHP meclis çoğunluğunu da elde etti. CHP; İstanbul’da ilçe belediyelerinin büyük bölümünü kazandı ve belediye meclisinde çoğunluğu elde etti. İstanbul’da aralarında AK Parti’nin kalesi olabilecek bazı ilçeleri CHP kazandı. Ankara’da da benzer bir durum yaşandı. İzmir’de ise AK Parti’nin yönettiği 4 ilçeden 3’ü CHP’ye geçti.