İstanbul dahil 23 kente kritik uyarı! Sağanak ve fırtına etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hatay ve Osmaniye için turuncu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bazı bölgelerde yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.

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Türkiye, yeni güne yağışlı ve hareketli bir havanın etkisi altında girmeye hazırlanıyor. Çarşamba günü birçok bölgede sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı illerde kuvvetli fırtına ve şiddetli yağış riski öne çıkıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son tahminlerde sel ve su baskını tehlikesine karşı dikkatli olunması istenirken, vatandaşların yaşadıkları illere ilişkin uyarıları yakından takip etmesi gerekiyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege'nin batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Hatay çevreleri ile Adana’nın doğusu, Gaziantep’in batısı, Antalya'nın doğusunda kuvvetli; Hatay’ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ancak sıcaklıklar batı bölgelerimizden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Rüzgar ise genellikle güney ve doğulu yönlerden, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esecek.

4 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye ve Hatay için turuncu kodlu uyarı verirken; İstanbul dahil 21 kent için ise sarı kodlu uyarı verdi.

Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İşte sarı kod ile uyarı alan o iller: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 15°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 11°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli; kuzeyi ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BOLU 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARS 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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