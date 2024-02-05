İstanbul depreminde Esenyurt ve Beylikdüzü'nü bekleyen büyük tehlike: 'Zeminleri denize kayacak'

Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, TGRT'de olası depremlere ilişkin değerlendirme ve uyarılarda bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yeni bir deprem beklenmediğini söyleyen Canlı, 2 ilçeyi büyük İstanbul depremine karşı uyardı. Canlı, "7 büyüklüğünde bir depremde zeminleri denize doğru kayacak" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne bir gün kala yeni uyarılar geldi. TGRT Haber'de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına konuk olan Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Olasu İstanbul depremine vurgu yapan Canlı, depremden en çok etkilenecek ilçeleri açıkladı. İstanbul'da zemini zayıf olan bölgeleri sıralayıp 2 ilçeye dikkat çeken Hurşit Canlı, Türkiye genelinde deprem beklenen bölgeleri de işaret etti.

DEPREM BÖLGESİNE UYARI: BİR YA DA BİR BUÇUK YIL DEVAM EDER

Jeofizik Mühendisi Hurşit Canlı'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay bölgesinde artık büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgenin fayları fazlasıyla kırıldı. Ama 4-5 büyüklüğündeki depremler bir ya da bir buçuk yıl kadar devam eder.

Büyük depremler her zaman olmaz. Son 100 yılda 20 tane büyük deprem oldu. Son 100 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda (KAF) yaklaşık 10 adet deprem oldu. Büyük deprem için büyük enerji birikimi gerekiyor. 5 büyüklüğündeki deprem ile 7 büyüklüğündeki deprem arasında yaklaşık 5 bin kat enerji farkı var o yüzden çok kolay olmuyor. O enerjinin birikmesi lazım.

Yıkımın en fazla olduğu yerler alüvyon zeminli bölgeler. Burada zemin sıvılaşması olduğu için yıkım çok oldu. Kayalık yerlerde ise fay hattı geçmesine rağmen, fay kırılmasına rağmen bir şey olmadı.

AVCILAR'A DİKKAT ÇEKTİ

Depremden korkmaya gerek yok. Asıl korkmamız gereken yapımızın zemini ve taşıyıcı elemanlarının sağlamlığı. Mesela olası İstanbul depremi senaryosunda Bakırköy'de Hatay'daki gibi yıkımın büyük olacağı söyleniyor. Ama Bakırköy'ün zemininin çok büyük bölümü kireç taşı olduğu için yıkımın Hatay'daki kadar ağır olacağını sanmıyorum.

Eminönü taraflarındaki dolgu zeminler çok etkilenecek.

Zemin özelliklerinden devam edersek, bu çok önemli bir konu. İstanbul'u çok gereksiz, lüzumsuz şekilde korkutuyorlar. Gereksiz korku salıyorlar. Zamanında İBB'nin yaptığı bir zemin özellikleri etüdü var. Onu incelerseniz nerede yıkımın olup olmayacağını görürsünüz.

1999'da kırılan fayda Avcılar çok etkilendi. Şimdi bizim beklediğimiz, 1999'un devamı Adalar ve Kumburgaz fay zonları kırıldığı zaman İstanbul depremden çok daha fazla etkilenecek. Başta Avcılar olmak üzere genelde sahil kısmında alüvyon zemin var.

2 İLÇEYİ UYARDI

Daha büyük riskler var. İstanbul Üniversitesi araştırmış, sondajlarla da kanıtlamış. Esenyurt dolaylarında kayma zonu var, yaklaşık 40 metre. 7 büyüklüğünde bir depremde Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki zemin denize doğru kayacak. Geniş heyelan bölgesi. Buralarda yıkım daha fazla olur.

BÜYÜK DEPREM BEKLENEN BÖLGELER

1996'da hazırlanmış sismik boşluk haritası var. Fayı kırılmamış bölgeler; Ağrı-Doğubeyazıt, Hakkari-Yüksekova, Erzincan-Bingöl arası, Kıbrıs yayı fayı (Zafer sismik boşluğu), Burdur makaslama zonu ve Marmara Denizi'nde Adalar ve Kumburgaz. Bu bölgelerde büyük deprem bekliyoruz.

İstanbul'da kesinlikle deprem olacak. Eski yapılar, taşıyıcı yapıları zayıf olan binalar etkilenecek İstanbul depreminden.

'JAPONLAR ZEMİNE, BİZ GÖRSELE GÖRE BİNA YAPIYORUZ'

Japonlar yapılarını zemin özelliklerine göre inşa ediyor. Biz ise görsel güzelliğine göre yapıyoruz. Görselliğine odaklanıyoruz. O yüzden de sağlam yapılar inşa edilmiyor. Hatta Kahramanmaraş'ta görmüştük. Binada çatlak yok ama yan yatmış. Zemin çok önemli.

İZMİR İÇİN DEPREM TAHMİNİ

İç Anadolu'da Kayseri'yi çok korkutuyorlar ama o bölgede deprem olmaz, beklemiyoruz. Konya'da deprem oldu ama büyük değil.

İzmir'i de çok korkutuyorlar. Hem karada hem denizde çok fayı var. Her 2-3 ayda 4-5 bandında deprem olur İzmir'de. İzmir'de meydana gelebilecek depremin maksimum büyüklüğü 6,8 veya 6,9 şiddetinde olur."