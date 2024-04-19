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İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in hayatı ve biyografisi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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İstanbul Havalimanı'nda önemli bir atama gerçekleşti. Eylül 2023'ten bu yana geçici olarak CEO pozisyonunu yürüten Selahattin Bilgen, artık İGA'nın asıl CEO'su olarak atandı. Peki Selahattin Bilgen kimdir? Selahattin Bilgen'in hayatı ve biyografisi...

Selahattin Bilgen'in asaleten CEO olarak atanmasıyla şirket, küresel rekabetin değişen dinamiklerine uyum sağlayarak güçlenmeye devam edecek. Bilgen'in İGA'nın başında olmasıyla birlikte şirketin geleceğine ilişkin umutlar da artmış durumda. Selahattin Bilgen'in hayatı ve kariyeri haberin devamında...

İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

SELAHATTİN BİLGEN KİMDİR?

İstanbul Havalimanı'nda önemli bir görevi üstlenen Selahattin Bilgen, 2018 yılından bu yana İGA Havalimanı İşletmesi ve bağlı şirketlerinde Mali İşler Direktörü olarak çalışmaktadır. Finans sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Bilgen, Bankacılık, Kurumsal Finans ve Proje ve Yapılandırılmış Finansman alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bilgen Bilkent Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır. Ayrıca 2022 yılında Türkiye'nin önde gelen iş dergileri tarafından düzenlenen araştırmalarda önemli CFO'lar ve üst düzey yöneticiler arasında yer almıştır.

İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen’in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI CEO'SU SELAHATTİN BİLGEN 

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'da üst düzey bir değişiklik yaşandı. Eylül 2023'ten bu yana vekaleten CEO olarak görev yapan Selahattin Bilgen artık İGA'nın CEO'su olarak atandı. Şirketin yaptığı açıklamada, İGA'nın küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayarak kurumsal güçlenmesini sürdürdüğü vurgulandı.

Bilgen'in İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sağladığı belirtilerek yeni görevinde başarılar dileyen açıklamada, Bilgen'in tecrübesi ve bilgi birikiminin şirkete önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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