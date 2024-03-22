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Haberler > Gündem > İstanbul merkezli 10 ilde 'Siber-29' operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde 'Siber-29' operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'nitelikli dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olan emniyet ekipleri, 'Sibergöz-29' operasyonu ile İstanbul merkezli 10 ilde çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara göz açtırmayacaklarını belirtti. Tutuklanan 13 şüpheli olduğunu belirten Yerlikaya, vatandaşlara ait bilgilerin sosyal medya platformlarında ücret karşılığı satıldığının tespit edildiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-29” operasyonlarında;

araştırma raporlarının incelemesi neticesinde vatandaşlarımıza ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri illegal şekilde ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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