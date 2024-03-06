İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte ilk görüntüler...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bölgeden gelen ilk görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı yer aldı. Yangının kampüs içindeki ormanlık alana ve kimya ile ilgili bölümlere yakın sayılabilecek bir noktada çıktığı öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.