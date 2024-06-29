İstanbul Valiliği'nden Taksim kararı! Meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, Haziran ayının son pazar günü Taksim'de "Onur Yürüyüşü" adı altında yapılacak etkinliğe karşı tüm önlemleri aldı. Valilik kararıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar barikatlarla kapatıldı.
Her Haziran ayının son pazar günü "Onur Yürüyüşü" adı altında Taksim'de yürüyüş için çağrı yapan LGBT sapkınlığına karşı İstanbul Valiliği tüm önlemleri aldı. İstanbul Valiliği meydana çıkan tüm yolları barikatlarla kapattı.
TAKSİM MEYDANI İÇİN GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI
İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.
BARİKATLAR KURULDU
Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi