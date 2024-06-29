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İstanbul Valiliği'nden Taksim kararı! Meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lgbt, İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, Haziran ayının son pazar günü Taksim'de "Onur Yürüyüşü" adı altında yapılacak etkinliğe karşı tüm önlemleri aldı. Valilik kararıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar barikatlarla kapatıldı.

Her Haziran ayının son pazar günü "Onur Yürüyüşü" adı altında Taksim'de yürüyüş için çağrı yapan LGBT sapkınlığına karşı İstanbul Valiliği tüm önlemleri aldı. İstanbul Valiliği meydana çıkan tüm yolları barikatlarla kapattı.

TAKSİM MEYDANI İÇİN GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı’nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

BARİKATLAR KURULDU

Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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