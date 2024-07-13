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İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma! Polis ekipleri harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultangazi’de onlarca kişinin geçtiği caddenin ortasında silahlı çatılma yaşandı. Kurşunları havada uçuştuğu olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Sultangazi'de kurşunlar havada uçuştu! Onlarca kişinin geçtiği caddede iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Olay sonrası polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

CADDE ÜSTÜNDE BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde birbirlerine silahla ateş etti. Çatışmada cadde üzerinde bulunan iki araca ve iş yerine kurşun isabet etti. 

POLİS KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan çatışma sonrası şüphelilerden biri cadde üzerinden gelen araca binerek kaçarken diğer şahıs ise koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaparken emniyet güçlerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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