İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece geçişinde yapılacak viyadük derz değişimi çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesine gidiliyor. Ulaşım Yönetim Merkezinin duyurusuna göre, 9-21 Ekim tarihleri arasında Edirne istikameti gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Araç geçişleri kuzey yan yoldan kontrollü olarak sağlanacak.

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İstanbul'da D-100 Karayolu'nu kullanacak sürücüleri ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesi açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Küçükçekmece Viyadüğü'nde gerçekleştirilecek derz değişimi çalışmaları nedeniyle Edirne yönünde geçici yol kapatma uygulamasına gidileceğini duyurdu.

7 Ekim'de yayımlanan duyuruya göre çalışmaların 9-21 Ekim tarihleri arasında gece saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte trafik akışı alternatif güzergâh üzerinden sağlanacak.

D-100 KARAYOLU'NDA 12 GÜNLÜK YOL KAPATMA

Ulaşım Yönetim Merkezinin açıklamasında, Küçükçekmece Viyadüğü üzerinde yapılacak derz değişimi çalışmaları kapsamında D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinin 12 gün boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılmasının planlandığı bildirildi.

Duyuruda, “09.10.2026 - 21.10.2026 tarihlerinde, 23.00 - 06.00 saatleri arasında 12 gün boyunca Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafiğe kapatılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda 12 günlük trafik düzenlemesi! Edirne yönü gece saatlerinde kapatılacak

YOL HANGİ SAATLERDE KAPALI OLACAK?

Açıklanan düzenlemeye göre D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece geçişinde Edirne istikametine yönelik kapatma saatleri şöyle olacak:

Başlangıç: 9 Ekim 2026

Bitiş: 21 Ekim 2026

Kapatma saatleri: 23.00-06.00

Etkilenen yön: D-100 Karayolu Edirne istikameti

Çalışma: Küçükçekmece Viyadüğü derz değişimi

Yolun gün boyunca tamamen kapatılması söz konusu değil. Açıklanan takvime göre trafik kısıtlaması yalnızca gece saatlerinde uygulanacak.

TRAFİK KUZEY YAN YOLDAN SAĞLANACAK

D-100 Karayolu'nun Edirne yönünü kullanacak sürücüler için alternatif geçiş güzergâhı da açıklandı.

Ulaşım Yönetim Merkezinin duyurusuna göre kapatma süresince trafik akışı D-100 Karayolu'nun kuzey yan yolu üzerinden kontrollü olarak sağlanacak.

Özellikle gece saatlerinde bu güzergâhı kullanacak sürücülerin geçici trafik işaretlerine ve yönlendirmelere dikkat etmesi gerekiyor.

KÜÇÜKÇEKMECE VİYADÜĞÜ'NDE DERZ DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Trafik düzenlemesinin nedeni, D-100 Küçükçekmece Viyadüğü üzerinde gerçekleştirilecek derz değişimi çalışmaları olarak açıklandı.

Köprü ve viyadüklerde bulunan derzler, yapıların sıcaklık değişimleri ve trafik yükleri nedeniyle oluşan hareketlerini karşılamaya yardımcı oluyor.

Bu parçaların bakım ve yenilenmesi, viyadüğün uzun süreli kullanımı ve sürüş güvenliği açısından önem taşıyor.

Çalışmalar nedeniyle uygulanacak geçici trafik düzenlemesinin, duyurulan takvime göre 21 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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