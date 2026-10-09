İstanbul’da yol çöktü, İETT otobüsü çukura düştü!
İstanbul Maltepe’de seyir halindeki İETT otobüsü, asfalt yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Çukurda asılı kalan otobüs, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı.
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Olay Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Asfalt yolun bir kısmının çökmesi sonucu çukur oluştu.
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İETT OTOBÜSÜ ÇUKURA DÜŞTÜ
Bu sırada caddede seyreden özel halk otobüsü çukura düştü. Çukurda asılı kalan otobüs seyrine devam edemedi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan otobüs çekici yardımıyla götürüldü.
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