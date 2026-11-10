İstanbul genelinde polis ekiplerince düzenlenen "Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında 282 binden fazla kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişinin yakalandığı denetimlerde 445 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken trafik denetimlerinde 3 milyon lirayı aşan para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasının bilançosu açıklandı. İki aşamalı düzenlenen denetimlerde yüz binlerce kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken aranan şahıslara, ruhsatsız silahlara ve trafik ihlallerine yönelik işlemler yapıldı.

189 NOKTADA EŞ ZAMANLI DENETİM

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul Uygulaması" iki aşamada düzenlendi.

İlk aşamada saat 20.30 ile 22.30 arasında 189 farklı noktada, bin 171 polis personelinin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı.

Denetimlere polis helikopterinin yanı sıra Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.30 ile 00.30 arasında bin 79 personelin katılımıyla umuma açık yerler kontrol edildi.

İstanbul'da dev huzur operasyonu! 445 gözaltı, milyonlarca lira ceza

282 BİN KİŞİYE GBT SORGUSU: 445 GÖZALTI

Operasyon kapsamında toplam 282 bin 43 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 538 kişi ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulama kapsamında toplam 445 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 23 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye yönelik denetimlerde ise 877 gram uyuşturucu madde ve 605 uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 290 lira ve 10 dolara el konuldu.

372 İŞ YERİ DENETLENDİ

Huzur uygulaması kapsamında toplam 372 umuma açık iş yeri denetlendi.

Yapılan kontroller sonucunda 3 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu 8 kişi hakkında da işlem yapılırken 34 kişiye idari işlem uygulandı.

TRAFİKTE 3 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Denetimlerin trafik ayağında ise 38 bin 892 araç ve bin 742 motosiklet kontrol edildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 bin 835 araç ve motosiklet ile 26 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 3 milyon 30 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 10 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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