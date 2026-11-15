İstanbul'da hava bir anda değişecek! Sağanak, lodos, fırtına... Haftanın en sert günü belli oldu

Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte hava koşullarında önemli değişiklikler bekleniyor. Meteoroloji haritalarına göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, İstanbul'da ise hafta başında parçalı bulutlu hava öne çıkarken, ilerleyen günlerde sağanak geçişleri bekleniyor. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

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Türkiye, 16-21 Kasım tarihleri arasında yağışlı ve rüzgarlı bir haftanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) paylaştığı haftalık tahmin haritalarına göre, özellikle salı gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Hafta ortasında ve sonuna doğru yağışlı hava etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

16 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

Yeni haftanın ilk gününde batı bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. İç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus görülebilecek. Salı günü itibarıyla yağışlı hava geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

17 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YAĞIŞ GEÇİŞLERİ HAFTAYA YAYILACAK

Çarşamba ve perşembe günlerinde de yağış geçişlerinin sürmesi beklenirken, cuma günü batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu ve yağışlı hava birlikte görülecek. Cumartesi günü ise özellikle iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

18 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, megakentte pazartesi günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 9, en yüksek 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Salı günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 12-16 derece arasında olacağı tahmin edilirken, yağış miktarının metrekareye 10-25 kilogram arasında gerçekleşebileceği bildirildi.

Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, rüzgarlı bir hava bekleniyor. Termometrelerin 12 ila 18 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Perşembe günü de parçalı bulutlu ve rüzgarlı havanın etkisini sürdürmesi, sıcaklığın 12-19 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 13-20 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, parçalı bulutlu ve rüzgarlı hava etkili olacak. Cumartesi günü ise megakentte yeniden gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıkların 12-18 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

19 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

RÜZGARIN HIZI 45 KİLOMETREYE ULAŞACAK

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 15-45 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasından itibaren rüzgarın daha da kuvvetlenerek saatte 40-75 kilometre hızla esebileceği belirtilirken, sıcaklıkların da 18-20 derece aralığına yükselmesi bekleniyor.

20 Kasım 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

YURT GENELİNDE GÜN GÜN HAVA DURUMU

16 Kasım Pazartesi: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

17 Kasım Salı: Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış görülecek.

18 Kasım Çarşamba: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak etkili olacak.

19 Kasım Perşembe: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor.

20 Kasım Cuma: Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege'nin kuzey kıyıları, Akdeniz'in bazı kesimleri ve Karadeniz'de yağış görülecek.

21 Kasım Cumartesi: Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

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