Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

17 Aralık 2023 23:58 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 00:26

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İstanbul, Deprem, Marmara

Marmara'da saat 23.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.53'te Yalova'nın Çınarcık merkezinde kaydedilen sarsıntının yerin 11.18 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

VALİ GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

"Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

ALİ YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

"Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."