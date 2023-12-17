Zemin sorunu olan 8 bölge! İstanbul'un en riskli alanları ortaya çıktı

17 Aralık 2023 19:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 19:15

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Milliyet

Özellikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin yaraları henüz sarılmamışken, sık sık Marmara'da meydana gelen sarsıntılar 'beklenen olası büyük İstanbul depremi' için vatandaşların paniğe kapılmasına neden oluyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve İBB ortaklığında, Prof. Dr. Aral Okay’ın anısına düzenlenen İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, yer bilimi uzmanlarını bir araya getirdi.

DİKKAT ÇEKİLEN BAŞLIKLAR

Açılışını Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı “İstanbul ve deprem” başlıklı oturumda, depreme dirençli şehirler oluşturmanın ön hazırlık aşamasında Afet Bakanlığı ve ilgili yasaların oluşturulmasına, risk analizine, mikro bölgeleme çalışmalarına ve buna dayalı kent yönetimine olan acil ihtiyaca dikkat çekildi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise uydu görüntülerini kullanarak InSAR yöntemiyle 2014 yılından itibaren İstanbul’da meydana gelen yüzey deformasyonlarını analiz ettiği çalışmayı anlattı.

Depremin yüzey deformasyonu yaşayan bölgelerde daha büyük hasara neden olacağını söyleyen uzman isim, İstanbul'da zemini sıkıntılı olan 8 bölgeye değindi.

İSTANBUL'DA ZEMİNİ RİSKLİ 8 BÖLGE

Başta Büyükçekmece ve Küçükçekmece olmak üzere, Avcılar, Haliç, Alibeyköy, Kurbağalıdere gibi bölgelere dikkat çeken Çakır, özellikle dere yatakları ve dolgu zeminlerin taşıdığı risklere değindi.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Haramidere en büyük yüzey deformasyonunun olduğu yer. Sonra Ayamama geliyor. Kadıköy’deki Kurbağalıdere, Zeytinburnu’nda Çırpıcı Deresi, Kağıthane, Alibeyköy, bütün deniz kenarları, Yenikapı ve Maltepe de dahil dolgu alanlarda düşey deformasyon gözleniyor" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ 10 BÖLGE

Öte yandan İstanbul'da afet odaklı kentsel dönüşüm için öncelikli on bölge belirlediklerini söyleyen İTÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Himmet Karaman, "Bunlar arasında Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Maltepe sınırları içinde belli bölgeler yer alıyor" dedi.