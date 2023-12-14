Marmara'daki depremlerin ardından 3 kente 'deprem riski' uyarısı!

14 Aralık 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:45

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün gece Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki risklere dikkat çekti. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınında yaşanan son depremleri değerlendirdi.

"Marmara'da beklenen büyük bir deprem var, ancak bu konuştuğumuz depremi ilgilendiren fay 1999 depreminin oluşturduğu fayla 1912 depreminin oluşturduğu fay arasındaki kırmızı bölgedir. Ancak, Marmara'daki son depremler bu bölgede olmadı. Bu nedenle bu depremleri etkileyen bir durum değildir" dedi.

ÇANAKKALE, BALIKESİR, BURSA

Ersoy, güneydeki kolu da düşündüklerini ve bu bölgede geçmişte büyük depremler olduğunu belirterek, "1953 Yenice/Gönen depremi, 1964 Manyas depremi gibi örnekler var. Son 10 gün içindeki depremler bu bölgede, Yeşil hat olarak adlandırdığımız bölgede gerçekleşiyor. Mudanya, Gemlik Körfezi, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay söz konusu. Bu fayın deniz içinde de devam ettiği ve büyük deprem potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerini içeren bu bölge potansiyel bir risk taşıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"MARMARA BÖLGESİ'NDE HAREKETLİLİK VAR"

Ancak yaşanan depremlerden hareketle belirli bir zaman diliminde yeni bir depremin önceden tahmin edilemeyeceğini belirten, Ersoy, bölgenin risk potansiyelini ortaya koymak gerektiğini şöyle açıkladı:

"Bu depremlerden yola çıkarak 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra bir deprem olacak demek istemiyorum. Sadece bu bölgenin tehlike potansiyelini ortaya koyuyoruz. Hepsi de Gemlik Körfezi'nin içinde Mudanya açıklarında 5.1, 4.5 ve dün akşam olan 3.7 büyüklüğündeki depremler bu bölgede bir hareketlilik var şu sıra. Bunun ne anlama geldiğini şimdiden söylemek o kadar kolay değil."

"8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ÇIKABİLİR"

Son olarak, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde zaten duyarlılık bulunduğunu ve güneydeki riskin farkında olunduğunu belirten Ersoy, Marmara'nın güneyinde yaşanabilecek büyük depremin genellikle 7 büyüklüğünde olabileceğini, ancak kuzeydeki fayın kapasitesinin daha fazla olduğunu ve 8 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini açıkladı.