Prof. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Bu ilçelerde 9 şiddetini bulacak

13 Aralık 2023 10:43 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:00

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Olası Marmara depremiyle ilgili sürekli uyarılarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'u etkileyecek depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bazı deprem uzmanları "deprem olacak" diyor, bazıları ise "ölü fay hattı, deprem olmayacak" diyor. Uzmanlar arasındaki bu derin görüş ayrılığı neye dayanıyor, aynı yere bakıp nasıl farklı sonuçlardan bahsedilebiliyor? Vatandaşın bu konudaki kafa karışıklığı devam ederken Prof. Dr. Naci Görür konuya yeniden açıklık getirdi.

Prof. Naci Görür, "İsim vermeyeceğim ama onlar uzman değil, bilimsel de değil" diyerek, "Uzman dediğin zaman konuştuğu konu üzerinde çalışmış, gözlem yapmış, veri toplamış, o verileri incelemiş, yorumlamış, bilim süzgecinden geçmiş, çalışması uluslararası saygın bir dergide yayınlanmış olmalı. Bu bilimsel bir çalışmadır ve dolayısıyla bir uzmanın yapabileceği bir şeydir" şeklinde konuştu.

"8 ULUSLARARASI 2 ULUSAL GEMİ VERİLERİYLE KONUŞUYORUM"

Sözcü'nün haberine göre; 'deprem olmayacak' diyenlere inanmanın herkesin daha çok işine geldiğine dikkat çeken Prof. Görür sözlerine şöyle devam etti:

"Marmara hakkında bir şey söylemek için, teknoloji, olanak, yeraltı, deniz üstü bütün çalışmaları ve verileri toplamış olmak lazım ki bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Bütün bu araştırmaları yapan Türk tarafının başkanı benim. Ben bir şey dediğim zaman arkamda 8 uluslararası, 2 tane ulusal geminin verilerine dayanarak söylüyorum. Bir de bu araştırmalarda iki denizaltı kullanmışız. Denizin altında 1200 metre dalıp, günde 7 saat çalışmışız. Binlerce kilometre sismik almışız. Bütün dünyaya da yayınları biz yapmışız. O insanları sayarız, severiz, başımızın üzerinde yeri var, ayrı. Ama bunu diyen kişilere şunu sormak lazım: Bu verileri hangi uluslararası saygın bilim platformunda yayınladın da diğer bilim insanları farkında değil? Biz AB fonlarından 80-90 milyon Euro’luk araştırma yaptık. İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların TÜBİTAK ayarındaki kurumları bunun arkasında oldu."

HALİÇ’TEN SİLİVRİ’YE 9 ŞİDDETİNİ BULACAK

İstanbul'da deprem olması halinde neler yaşanacağına vurgu yapan Prof. Görür, "İstanbul’da kanalizasyon ve içme suyu yan yana gider. Depremde bunlar kırılır, tahrip olur, kanalizasyon içme suyu şebekesine karışır. Salgın hastalık gırla gider. Sular kesilir, hijyen kalmaz. İnsanlar susuzluk çeker. Su getirip halka dağıtmak büyük problem olur, yollar kapalı olur. İnsanlar yıkanamaz" dedi.

Deprem olduğunda temiz suya erişim konusunda ortaya çıkacak sıkıntılara da değinen Görür, "Avrupa yakasında daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Marmara Denizi’nden kıyıdan başlayarak ilk 10 kilometrelik bir şerit düşün. Orada çok daha fazla sıkıntı olacak. Çünkü depremin şiddeti genellikle Haliç’ten Silivri’ye kadar 9 şiddetini bulacak. 9 şiddetinde bir depremin etkisi altında kalmak şu demek: Çok iyi yapılmış binalar bile ciddi hasarlar alabilir" ifadelerini kullandı.