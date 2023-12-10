Prof. Dr. Naci Görür 'Her an deprem olabilir' diye uyardı! İstanbul'da en riskli yerleri sıraladı

10 Aralık 2023 22:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 23:03

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem önceden tahmin eden Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK'e konuk olan Görür, İstanbul'daki riskli yerleri tek tek saydı.

"DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47"

Amerikalı uzmanların çalışmalarına değinen Naci Görür "Söylemlere göre 1999'dan sonra Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma ihtimali yüzde 64 denildi. Bu sene birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı, bu ihtimal yüzde 47 olarak ifade edildi. Bu gerçekten büyük bir oran; yazı tura bile atsanız yüzde 50 şans var. Gösteriyor ki deprem konusunda bizi rahat tutacak bir zaman yok. Her an İstanbul'da büyük deprem olabilir" diye konuştu.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

"AVRUPA YAKASI DAHA ÇOK ETKİLENECEK"

Prof. Dr. Görür, Avrupa Yakası'nın Asya'ya nazaran daha riskli olduğuna dikkat çekerek "Başlıca sebebi Avrupa Yakası'nın zemini çürük. Bu zemine deprem dalgaları girdiği zaman daha yıkıcı olacak. Asya biraz daha az etkilenecek. Özellikle Avrupa Yakası'nda kıyıdan ilk 10 metre içeriye girecek olan bant bölümünde depremin şiddeti fazla. Haliç'ten tutun Silivri'ye kadar denize kıyısı olan yerler risk altında. Bakırköy, Zeytinburnu vs. buralar afetten ciddi etkilenecek" dedi.