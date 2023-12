Son açıklamalara ateş püsküren Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7 ve üzerinde deprem beklediği yerleri sıraladı!

15 Aralık 2023 21:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 22:22

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşandı. 50.783 kişinin öldüğü, 107.204 kişinin yaralandığı afet sonrası bütün yurdu deprem korkusu sardı. Uzmanlar sık sık İstanbul'u işaret etmeye başladı.

"KORKU SALMANIN YARARI YOK"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sadece İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin risk altında olmadığını aktardı. Türkiye'nin farklı kuşaklarındaki fay hatlarının enerji kapasitelerini açıklayan Ercan, "Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok" dedi. Ardından 7 ve üzerinde deprem üretebilecek bölgeleri sıraladı.

"YÜZBİNLERCE YAPIYI YIKIP YENİDEN YAPMAK ZOR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ahmet Ercan, "Her an kaza olabilir, her an yüreğiniz durabilir, her an deprem olabilir. Bunun için her gün, 'olacak diye' devinip yaşam karartılmaz. Önlem alınır, yaşam sürer. Yaşamda, olumsuzluğa yer vermeyin. Yüzlerce yıldır yanlış yapılan, yüzbinlerce yapıyı yıkıp yeniden yapmak için ne toplumun ne de yönetimin gücü var. Her depremden sonra ağıt yakan halk çaresiz. Ne kötü!" ifadelerini kullandı.

EN TEHLİKELİ YERLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Ercan, büyük deprem beklenen yerleri ise şöyle aktardı: Kuzey Anadolu(M8), Doğu Anadolu(M7,8), Ölüdeniz(M7,7), Arap Kalkanı(M7,2), Ege(M7,3), Güney Ege Dalma Batma(7,6), Kıbrıs Yayı kuşağında (M7,0).

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.