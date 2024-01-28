İstanbul'da mermiler havada uçuştu! Ortalık bir anda karıştı, iş adamı silahla vuruldu

İstanbul'da düzenlenen “Mardin Tanıtım Günleri” etkinliğinde mermiler havada uçuştu! Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen fuarda bir iş adamı silahla vuruldu. Saldırgan etrafa silahla ateş açarak kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da mermiler havada uçuştu! Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında bir saldırgan, iş adamını silahla vurdu.

MARDİN GÜNLERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndaki fuar alanında gerçekleştirilen “Mardin Tanıtım Günleri” programında meydana geldi.

İŞ ADAMI SİLAHLA VURULDU

İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Mardin Tanıtım Günleri” etkinliğinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. O sırada iş adamı Nedim Kaya, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kaya ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.