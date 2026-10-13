İstanbul'da metro hattındaki kablolar patladı! Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda patlama meydana geldi. Olayın ardından seferlerde aksama yaşanırken, Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular yoğunluğa neden oldu.

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Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

İstanbulda metro hattındaki kablolar patladı! Seferlerde aksama yaşanıyor

SEFERLER AKSADI, DURAKLARDA YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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