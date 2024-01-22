İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var

22 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 18:10

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs elindeki bıçakla dehşet saçtı! Sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırgan biri kadın olmak üzere 9 kişiyi yaraladı.

SOKAK SOKAK GEZEREK ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan biri kadın olmak üzere 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.