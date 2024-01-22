Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kimliği belirsiz bir saldırgan sokakta önüne gelen kişilere rast gele bıçaklı saldırı düzenledi. Olayda 11 kişi yaralandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs elindeki bıçakla dehşet saçtı! Sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan saldırgan biri kadın olmak üzere 9 kişiyi yaraladı.

    SOKAK SOKAK GEZEREK ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

    Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. 

    İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var

    Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan biri kadın olmak üzere 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var

    Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var

    Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AsayişSaldırganİstanbul
    Haberler > Gündem > İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Esenyurt'ta saldırgan önüne geleni bıçakladı, yaralılar var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar açıklandı - GündemEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kararHayatını kaybeden Yargıtay üyesi Çil için tören düzenlendi - GündemYargıtay üyesi Çil için tören düzenlendi"Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?" diye sorulan ankete Zafer Partisi'nin adayı damga vurdu - GündemKurum mu, İmamoğlu mu? Son ankete Zafer Partisi damga vurduBaşak Demirtaş'ın olası adaylığına CHP lideri Özgür Özel'den ilk yorum - GündemÖzgür Özel'den ilk yorum geldiYük gemisi sürüklenince Sahil Güvenlik harekete geçti! Nefes kesen kurtarma operasyonu - GündemYük gemisi sürüklenince Sahil Güvenlik harekete geçti! Nefes kesen kurtarma operasyonu"Allah'a ısmarladık" demesiyle uçması bir oldu! Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdi - GündemGezeravcı canlı yayın kapanışını böyle gerçekleştirdiİstanbul Valisi Davut Gül başıboş köpek sorununu 6 ayda çözmek için tek şart koştu - GündemVali Gül başıboş köpek sorununu çözmek için tek şart koştuAtaşehir'de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale etti - GündemAtaşehir'de iş yeri yangını! Çok sayıda ekip müdahale ettiDolandırıcıların akılalmaz taktiği! Üniversitelerin ve spor kulüplerinin sitelerinde eskort sitesi ilanı - GündemDaha fazla kişiyi dolandırmak için...Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptı - Gündem'Deneyler yapıp sonuçlarını getireceğim'
    Sonraki Haber Yükleniyor...