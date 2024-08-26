İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular korku ve panik yaşadı.
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.
ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.
Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.
TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ
Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.
Uçakta bulunan yolcular, zorunlu iniş dolayısıyla kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı