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İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;dan kalkan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya'ya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan yolcular korku ve panik yaşadı.

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. 

Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.

Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı - 1. Resim

TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ

Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.

Uçakta bulunan yolcular, zorunlu iniş dolayısıyla kısa süreli panik yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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