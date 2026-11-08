Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, “166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergâhını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, K-AUS alanında Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğunu belirterek akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

“ANKARA'DA DAHA GENİŞ BİR GÜZERGÂHA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye'nin ilk K-AUS Test ve Uygulama Koridoru'nu Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, “Yaklaşık 40 kilometrelik güzergâhta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ediyoruz. Araçların yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan sistemlerin test çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

İstanbul'daki koridorun Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, “İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergâha taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

“ANKARA'DA 247 KİLOMETRELİK AUS KORİDORU PLANLIYORUZ”

Ankara'daki çalışmaların K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, "166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara Çevre Yolu güzergâhını kapsayan toplam 247 kilometrelik AUS Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

Uraloğlu, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini belirterek araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

AKILLI SİSTEMLERLE KARAYOLLARINDA ANLIK TAKİP

Karayollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital altyapıyı güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumunun anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

İstanbul'dan sonra sıra Ankara'da: 247 kilometrelik, 5G destekli akıllı ulaşım koridoru kurulacak

Akıllı ulaşım teknolojilerinin sürücülerin bilgilendirilmesinden trafik güvenliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade eden Uraloğlu, “Karayollarımızda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinden yararlanıyoruz.” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala