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İstanbullular dikkat! Bu yollarda çalışma başlıyor, 180 gün sürecek

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İstanbullular dikkat! Bu yollarda çalışma başlıyor, 180 gün sürecek
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! Bu yollarda çalışma başlıyor, 180 gün sürecek

İstanbul Bakırköy'de D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında, Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprünün yenilenmesi ise 180 gün sürecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.

15 GÜN SÜRECEK

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak. Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

İstanbullular dikkat! Bu yollarda çalışma başlıyor, 180 gün sürecek
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! Bu yollarda çalışma başlıyor, 180 gün sürecek

MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ YENİLENECEK

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

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180 GÜNDE BİTMESİ PLANLANIYOR

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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