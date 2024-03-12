İstanbul'un ortasında kurşun yağmuru! 9 mermi isabet etmiş

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Mart 2024 16:20 - Güncelleme: 12 Mart 2024 16:24 - Güncelleme:

Selimpaşa Mahallesi, Cinayet, Silahla Ateş, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Silivri'de bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini silahla ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Ölen kişinin aracında 9 mermi tespit edildi.