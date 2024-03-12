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İstanbul'un ortasında kurşun yağmuru! 9 mermi isabet etmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Selimpaşa Mahallesi, Cinayet, Silahla Ateş, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Silivri'de bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini silahla ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Ölen kişinin aracında 9 mermi tespit edildi.

Selimpaşa Mahallesi'ne gelen E.Ö, Elmaslı Sokak ile Bahçeli Okul Sokak kesişiminde otomobil içinde gördüğü husumetlisi İlhan Kalamaz'a silahla ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

E.Ö, daha sonra Selimpaşa Polis Merkezi'ne giderek Kalamaz'ı vurduğunu bildirdi. Bunun üzerine şüpheli E.Ö. gözaltına alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobildeki Kalamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un ortasında kurşun yağmuru! 9 mermi isabet etmiş - 1. Resim

ARACA 9 MERMİ İSABET ETMİŞ

Polis ekipleri otomobile 9 mermi isabet ettiğini tespit etti. Kalamaz'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin sorgulamasında 14 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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