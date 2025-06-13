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İYİ Parti'den İsrail'e tepki: Küresel dengeleri sarsacak operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İYİ Parti&#039;den İsrail&#039;e tepki: Küresel dengeleri sarsacak operasyon
İsrail, İran, Hava Saldırısı, İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu, Ekonomik Kriz, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in gece yarısı İran'a başlattığı hava saldırısına bir tepki de İYİ Parti'den geldi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail'i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını "küresel dengeleri sarsacak, krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon" olarak niteledi.

İYİ Parti'den İsrail'e tepki: Küresel dengeleri sarsacak operasyon - 1. Resim

"ÜLKEMİZİ DE EKONOMİK AÇIDAN SARSACAK NİTELİKTE"

Saldırının ekonomik etkisine vurgu yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in komşumuz İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatı bölgesel, hatta küresel dengeleri sarsacak, istikrara değil krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon olarak görüyorum. Çatışma, bugün İsrail ile İran arasında gözüküyor olsa da sonuçları itibarıyla bölgemizi ve dolayısıyla ülkemizi de özellikle ekonomik açıdan sarsacak niteliktedir. Dolayısıyla başta ülkemizi yönetenler olmak üzere tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail'i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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