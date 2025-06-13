İYİ Parti'den İsrail'e tepki: Küresel dengeleri sarsacak operasyon

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını "küresel dengeleri sarsacak, krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon" olarak niteledi.

Saldırının ekonomik etkisine vurgu yapan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in komşumuz İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatı bölgesel, hatta küresel dengeleri sarsacak, istikrara değil krizin daha da tırmanmasına yol açacak bir operasyon olarak görüyorum. Çatışma, bugün İsrail ile İran arasında gözüküyor olsa da sonuçları itibarıyla bölgemizi ve dolayısıyla ülkemizi de özellikle ekonomik açıdan sarsacak niteliktedir. Dolayısıyla başta ülkemizi yönetenler olmak üzere tüm ülkeleri kınamanın ötesine gidecek bir tavır belirlemeye ve sergilemeye, İsrail'i cesaretlendirecek söylemlerde bulunmak yerine saldırıların önünü alacak adımlar atmaya davet ediyorum."