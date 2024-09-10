İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı