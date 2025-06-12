İzmir'de 10 milyon TL'lik operasyon: 4 gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 10:37 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 10:38 - Güncelleme:

İzmir'de yasa dışı kaçak alkol üretim ve arıtma tesisi olduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yasa dışı kaçak alkol üretimi yapan bir tesise, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. 35 BİN 740 LİTRE ETİL ALKOL, 9 BİN 500 ADET 5 LİTRELİK BİDON... Tesiste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi arıtma makinesi, çeşitli kapasitede plastik tanklar, forklift, transpalet, sıvı pompaları, 9 bin 500 adet 5 litrelik plastik bidon ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İlgili Haber Böyle acı görülmedi... İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş