İzmir'de 155 milyonluk vurgun iddiası! 55 mağdur, 49 mal varlığına el koyma

İzmir'de Azim Çelik İnşaat'a yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 55 kişinin toplam 155 milyon TL zarara uğratıldığı belirtildi. Yurt dışına kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönerken yakalanan şirket yöneticisi M.K.A. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 9 araç ve 40 taşınmaza el konuldu.

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İzmir'de 55 vatandaşı toplam 155 milyon TL zarara uğratan Azim Çelik İnşaat'a yönelik yapılan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında adliyeye gönderilen 4 şüpheliden şirket yöneticisi M.K.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı dolandırıcılık soruşturmasında adli süreç şekillendi. Azim Çelik İnşaat bünyesinde 55 vatandaşı mağdur eden şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında adli makamlara sevk edildi.

ŞİRKET YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şirket yetkilisi B.A. (33) ile şirket bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. (40) ve G.K. (39) adlı şüpheliler ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde suç gelirleriyle mücadele amacıyla mali incelemeler de derinleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüphelilere ve firmaya ait 9 araç ile 40 taşınmaza el konuldu. Toplam 20 şüphelinin belirlendiği dosyada, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin ise halen sürdüğü bildirildi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIKLARI SIRADA YAKALANDILAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimlerinin takibi sonucu, firma yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz'da Çeşme Hudut Kapısı üstünden yurt dışına kaçtıkları tespit edilmişti. Zanlılar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı üstünden Türkiye'ye giriş yaptıkları esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında satış danışmanları U.K. ve G.K. de yakalanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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