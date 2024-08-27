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İzmir'de baba vahşeti! 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü, birini yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de baba vahşeti! 4 çocuğundan 3&#039;ünü öldürdü, birini yaraladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü, kendisini yaraladı. Yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de bir baba, 4 çocuğundan 3'ünü boş bir arazide gözünü kırpmadan öldürdü, birini ise yaraladı. Kendisini de yaralayan baba, bir çocuğu ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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