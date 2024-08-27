İzmir'de baba vahşeti! 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü, birini yaraladı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme:

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İzmir'de bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü, kendisini yaraladı. Yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.