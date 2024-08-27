İzmir'de baba vahşeti! 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü, birini yaraladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İzmir'de bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü, kendisini yaraladı. Yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de bir baba, 4 çocuğundan 3'ünü boş bir arazide gözünü kırpmadan öldürdü, birini ise yaraladı. Kendisini de yaralayan baba, bir çocuğu ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı