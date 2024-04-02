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İzmir'de kan donduran vahşet! Eşinden ayrı yaşayan adam küçük kızlarına kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç haber İzmir'den geldi. Bir süredir eşinen ayrı yaşadığı öğrenilen Umut A. barışma teklifine olumsuz cevap alınca evlatlarını kurşuna dizdi. Zanlı daha sonra aynı silah ile intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler kanlar içinde bulduğu çocukları hastaneye kaldırdı. 6 yaşındaki Tuğçe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken ablasının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen bir kişi, iki kız çocuğunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. 

İzmir'de kan donduran vahşet! Eşinden ayrı yaşayan adam küçük kızlarına kurşun yağdırdı - 1. Resim

EŞİ BARIŞMAK İSTEMEYİNCE ÇOCUKLARINI YANINA ALDI

Kan donduran olay saat 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokakta bulunan bir evde yaşandı. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Umut A. (34), yakınları vasıtasıyla eşiyle barışmak istedi. Eşi E.A. (30) barışma teklifini reddedince Umut A., eşyalarını toplamak istediğini söyleyerek kız çocukları Tuğçe Akbaş (6) ve S.A.'yı (10) kendi yaşadığı eve götürdü.

İzmir'de kan donduran vahşet! Eşinden ayrı yaşayan adam küçük kızlarına kurşun yağdırdı - 2. Resim

Fotoğraftaki Umut A.

BİR KIZINI KAFASINDAN DİĞERİNİ KARNINDAN VURDU

Bu esnada evde cinnet getirdiği öne sürülen şahıs, eline aldığı tabancayı çocuklarına doğrulttu. Cani baba, Tuğçe'yi kafasından ablasını da karnından vurdu. Kanlar içinde kalan çocuklar yere yığılırken Umut A. aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

İzmir'de kan donduran vahşet! Eşinden ayrı yaşayan adam küçük kızlarına kurşun yağdırdı - 3. Resim

TUĞÇE KURTARILAMADI, ABLASININ DURUMU DA AĞIR

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 6 yaşındaki Tuğçe hastanede can verdi. Umut A. ve diğer kızı S.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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