İzmir'deki aile katliamında yeni detay: Her şey boşanmadan bir gün önce olmuş

25 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:01

İzmir'in Bornova ilçesi dün sabah saatlerinde silah sesleri ile yankılandı. İddialara göre, Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 38 yaşındaki Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz (4) ve kayınvalidesi Dilek Uzelli’nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla ateş etti. Evde bulunan kayınpederin mermilerden sakındığı ve olayda yara almadığı öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan anneanne Dilek Uzelli ile torunu Linda Uzelli ve silahla intihar eden Yusuf Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KADININ DURUMU KRİTİK

Durumu ağır olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOŞANMADAN BİR GÜN ÖNCE KATLİAM

Yusuf Yılmaz’ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu belirtildi. Ayrıca, otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz'ın cenazesinin dün yakınları tarafından teslim alındığı ve cenazenin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, Yusuf Yılmaz'ın yakınlarına teslim edilmeyen anneanne ve torununun cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından kız tarafının yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ikindi namazını müteakip Bornova Ata Camii'nde kılınacağı öğrenildi.