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İzmir'deki patlamada sıcak gelişme! Yayın yasağı getirildi

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İzmir'deki patlamada sıcak gelişme! Yayın yasağı getirildi
Başlık Resmiİzmir'deki patlamada sıcak gelişme! Yayın yasağı getirildi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada yayın yasağı getirildi.

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Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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