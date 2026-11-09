İzmir'deki patlamada sıcak gelişme! Yayın yasağı getirildi
İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada yayın yasağı getirildi.
Aliağa Sulh Ceza Hakimliğince, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine alınan kararda, soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamındaki olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve yorum içeren yayınların yasaklanmasına hükmedildi.
İzmir'deki patlamanın nedeni belli oldu: HABAŞ ve Vali Elban'dan peş peşe açıklamalar
Kararda, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış bilgilendirmeye neden olduğu ve soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engellediği belirtildi.
İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama! Ölü sayısı 16'ya yükseldi, 13 yaralı var
Hakimlik kararını 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2. maddesi kapsamında aldı.