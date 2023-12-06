Japon Deprem Uzmanı Moriwaki ‘Büyük İstanbul depremi’ için net konuştu: 3 bölge için tsunami uyarısında bulundu

6 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:28

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreminin ardından Türkiye genelinde ve İstanbul’da olması beklenen büyük depreme ilişkin uyarılarda bulundu. Japon deprem uzmanı Moriwaki katıldığı Youtube kanalında Kıbrıs, Hatay, Mersin ve Antalya ile deniz kenarı bölgelere dikkat çekerek, “Tsunami için de dikkatli olmak gerekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de tsunami olabilir.” uyarısında bulundu.

MORİWAKİ İSTANBUL İÇİN KUZEY KOLA DİKKAT ÇEKTİ

2 gün önce merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Haberler.com’da deprem açıklamalarında bulunan Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Gemlik Körfezi'ndeki 5.1'lik depremin zemine yakın olduğu için İstanbul'da net bir şekilde hissedildiğini belirtti. Moriwaki, "Marmara'daki Kuzey Anadolu Fay Hattı 1939'da Erzincan, 1941'de Tokat depremleri ile domino taşı gibi geldi ve 99 depremi oldu. 1912'de de Çanakkale tarafında kırılma oldu. Arada boşluk var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Düzce'den sonra kuzey kolu var, Adalar'ın güneyinde. Güney kol ise Gemlik ve Bursa çizgisinde ilerliyor. Bu fay hattı uzun zamandır kırılmadı. O nedenle Marmara Bölgesi tamamen riskli durumda, tehlikeli. Kuzey kol İstanbul'a daha yakın olduğu için burada etkisi daha fazla olur." dedi.

“SARSINTILAR SIKLAŞIRSA BÜYÜK DEPREMDEN KONUŞABİLİRİZ”

Bu depremin beklenen büyük İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna "Mesela Kahramanmaraş'ta 7.7'lik büyük deprem olmadan önce 4 ve 5 büyüklüklerinde depremler oluyordu, büyük depremin habercisiydi. Ama ara ara geliyorsa orada büyük deprem bekleniyor diyemiyoruz. Daha sık olmaya başlarsa büyük deprem yaklaştı diyebiliriz. Genel olarak aniden gelmiyor çok büyük depremler. İstanbul'da da sarsıntılar sıklaşırsa; 5, 4, 3 şeklinde depremler olursa büyük depremi konuşabiliriz. Ancak kaçınılmaz olan büyük deprem yaklaşırken, asıl önemli olan nokta kentsel dönüşümü iyi bir şekilde yapmak olacaktır.” şeklinde cevap verdi.

3 BÖLGEYE TSUNAMİ UYARISI

Moriwaki hangi illerde deprem beklendiğine de değinerek, "Kıbrıs, Hatay, Mersin ve Antalya ile deniz kenarı bölgelere dikkat. Tsunami için de dikkatli olmak gerekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de tsunami olabilir. O nedenle depremin ardından yükseğe gitmeli, denizden uzak durmalı insanlar." ifadelerini kullandı.