Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye sallanmaya devam ediyor. Hakkari'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 3.2'lik depremin ardından bu kez de 'asrın felaketi'nin merkez üssü sallandı.
KAHRAMANMARAŞ SALLANDI
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.21 sularında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi