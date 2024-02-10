Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Hakkari'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 3.2'lik depremin ardından bu kez de 'asrın felaketi'nin merkez üssü sallandı.

KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.21 sularında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.