Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kahramanmaraş&#039;ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)
    Kahramanmaraş, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Türkiye sallanmaya devam ediyor. Hakkari'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 3.2'lik depremin ardından bu kez de 'asrın felaketi'nin merkez üssü sallandı.

    KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

    AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.21 sularında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

    Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar kaydedilmedi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KahramanmaraşDeprem
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem (AFAD son depremler)
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılabilecek! 3 önemli koşul var... - GündemB sınıfı ehliyette yeni dönemEn büyükleri 14, en küçükleri 12 yaşında: Bir gecede yaptıkları hayrete düşürdü! - GündemBir gecede yaptıkları hayrete düşürdü!444'lü çağrı merkezi tuzağı: Sahte servislerde 'soygun' var! - GündemSahte servislerde 'soygun' var!AYM’den bir skandal daha: PKK’yı övene verilen ceza iptal edildi - GündemPKK’yı övene verilen ceza iptal edildiKandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan deprem - GündemKandilli ilk verileri paylaştı! Akdeniz'de korkutan depremMetrobüs şoförüne metrobüs çarptı - GündemMetrobüs şoförüne metrobüs çarptıCezaevinden izinli çıkıp katletmişti: Özlem'in katiline af yok! - GündemÖzlem'in katili 'eski eş' tutuklandıİstanbul Adliyesi saldırısında 54 kişiye kelepçe! DHKP/C'li teröristin kardeşi de tutuklandı - GündemDHKP/C'li teröristin kardeşi de listedeAlper Gezeravcı ilk paylaşımını yaptı: Merhaba Dünya, ben geldim - Gündem'Merhaba Dünya, ben geldim'Karadeniz'de esrarengiz patlama sesleri: Vatandaşlar deprem zannetti, ekipler alarma geçti - GündemKaradeniz'de esrarengiz patlama sesleri
    Sonraki Haber Yükleniyor...