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Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir kamyona otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11. kilometresi Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

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OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobilhurda yığınına dönerken araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler, araçtan çıkarılan yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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