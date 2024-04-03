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Kan vermek orucu bozmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kan vermek orucu bozmuyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri olan ‘’Kan vermek orucu bozar mı?’’ sorusuna bir netlik aranıyor. Kan vermenin orucu bozmadığı fakat çeşitli sebepler ile vücuda kan almanın orucun kazasını gerektirdiği bilinmektedir.

Kan vermek insan hayatını korumak ve sağlığı desteklemek adına önem taşımasından dolayı dinimizce de uygun görülmektedir. Ancak bazı Müslümanlar kan verme sırasında oruçlarının geçersiz olacağına dair endişeler taşıyabilirler. İslam dininde bu konuda açık bir hüküm bulunmaktadır.

Kan vermek orucu bozmuyor - 1. Resim

İslamiyette kan verme işlemi orucu bozmaz. Kan verme, insanlara ve topluma yardım etmek amacıyla yapılan faydalı ve hayırlı bir eylem olması sebebi ile oruca mani olmamaktadır.  Bu nedenle oruçlu kişiler kan vermek istediğinde, orucunu bozmadan kan verebilmektedir.

KAN ALMAK ORUCA MANİDİR

Kan vermenin yanı sıra kan almak orucu bozmaktadır. Herhangi bir sebeple kan almak vücuda gıda girişi niteliği taşıması sebebi ile orucun kazasını gerektirir. Bu nedenle oruçlu bir kimsenin kan alması durumunda o günün kazasını yapması uygun olacaktır.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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